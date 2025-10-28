La Juve licenzia anche Tudor, e la Repubblica titola: "Accordo vicino con Spalletti"
"La Juve licenzia anche Tudor, accordo vicino con Spalletti" è il titolo che si legge nel taglio basso della prima pagina de la Repubblica oggi in edicola in merito al prossimo allenatore della Juventus. Tudor se l'era presa con il perfido algoritmo che gli aveva fatto incontrare il Milan e non la Cremonese, ma non si toglierà mai la soddisfazione della controprova, si legge sul quotidiano. Dopo la sconfitta con la Lazio è stato cacciato su due piedi. Il terzo ko di fila è stato fatale, e domani a guidare la squadra bianconera contro l'Udinese ci sarà ad interim Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen.
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
