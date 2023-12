La Roma e il mercato estivo, il Corriere dello Sport: "Così Mou può rivoluzionare"

José Mourinho ha mandato un messaggio alla Roma, che ora dovrà decidere se ascoltarlo. Lo Special One ha aperto ad una sua permanenza in giallorosso anche per la prossima estate ma per farlo il club dovrà rinnovargli il contratto e porre le basi per quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione, con l'inizio di un nuovo ciclo che andrebbe a cambiare molti degli elementi presenti in rosa.

Via in tanti, spazio ai giovani. Con un occhio al FPF

Con la permanenza di Mourinho in tanti dovrebbero dire addio alla Roma. Da Rui Patricio a Smalling, passando per Spinazzola, Karsdorp, Celik, Aouar, Renato Sanches e non solo, come scrive il Corriere dello Sport, oltre a qualche incognita, come Belotti, El Shaarawy e forse anche Lorenzo Pellegrini. La Roma deve fare i conti con il Fair Play Finanziario e per rivoluzionare la squadra qualche addio sarà necessario. Spazio poi a qualche giovane innesto, come Marcos Leonardo o Solet in difesa, oltre a qualche prestito, come successo con Lukaku. Il club dovrà poi blindare Dybala e cercare di trattenere Big Rom, due colonne da cui la Roma dovrà cercare di far partire le proprie basi.