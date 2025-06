Milan, Gyokeres è il sogno proibito per l'attacco. Tra le alternative resiste Mateo Retegui

vedi letture

Il Milan sta lavorando molto per ricostruire il centrocampo ma la formazione guidata da Max Allegri andrà presto alla ricerca anche di un nuovo attaccante. Dopo aver ingaggiato Santiago Gimenez a gennaio, i rossoneri cercano una nuova punta centrale perché il messicano non ha convinto del tutto nei suoi primi 6 mesi a Milanello.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il sogno proibito ha un solo nome e risponde a quello di Viktor Gyokeres. Il centravanti svedese dello Sporting ha segnato 54 gol in 52 gare giocate nel 2024/2025 e il Milan sta costruendo un tesoretto sul mercato per provare a lanciare l'assalto al giocatore che piace anche all'Arsenal e ad altri club della Premier League.

Servono 75 milioni di euro ma bisognerà attendere. Il Milan deve sperare che nessuna big della Premier lanci l'assalto allo svedese perché i rossoneri al momento - per giunta senza Coppe - non possono competere con i rialzi inglesi e che ad agosto il giocatore sia ancora allo Sporting. La principale alternativa è Mateo Retegui. Il centravanti dell'Atalanta sembra avere costi più accessibili con la Dea che potrebbe iniziare a parlarne per 50 milioni (trattabili).