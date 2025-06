Roma a caccia di plusvalenze entro 48h. Abraham offerto in Arabia, Paredes via. Angelino quasi

La Roma va alla ricerca di 15 milioni di euro di plusvalenze nelle prossime 48 ore per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Il compito del direttore sportivo Ricky Massara è quello di provare a cedere gli elementi che non rientrano nei piani di Gian Piero Gasperini, provando a trattenere i migliori. Un compito non semplice naturalmente per il ds che vuole evitare la cessione di N'Dicka.

Il difensore ha richieste in Premier League e anche in Turchia ma la Roma non vorrebbe privarsene. Come sottolineato da Il Messaggero, è fatta per la cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors, con gli argentini che pagheranno la clausola da 3,5 milioni di euro presente nel contratto. Abraham è stato offerto in Arabia mentre non si placano le voci sulla possibile partenza di Angelino.

Il laterale mancino è il prescelto da sacrificare ma dopo la fumata nera con l'Al Hilal, si sono aperti spiragli in Premier a Bournemouth, Crystal Palace e Sunderland ed è stato proposto in Arabia Saudita. Interessa all'Al Nassr, l'ex squadra di Pioli, non ancora sostituito.