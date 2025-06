Juve, tutto su David. C'è l'accordo con il giocatore

vedi letture

La Juventus ha individuato in David l'attaccante del futuro. Il giocatore, in uscita dalla sua esperienza con il Lille e ora impegnato con il Canada, avrebbe dato il suo benestare all'operazione, sulla quale ci sarebbe già anche l'accordo in termini di ingaggio. Ciò che rallenta ancora la trattativa è il nodo sulle commissioni: per superarlo la Juventus ha chiesto aiuto allo stesso David che potrebbe innescare un pressing concreto per allentare la morsa. Lo riporta Tuttosport.