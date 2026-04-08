La Roma studia la rimonta Champions, Il Messaggero: "Wesley può rientrare"

Il Como e la zona Champions distano 4 punti e da qui al termine della stagione la Roma dovrà tentare con ogni fibra del proprio corpo di centrare la rimonta per qualificarsi alla prossima edizione. Nel frattempo potrebbe arrivare una notizia grandiosa per il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, in vista del prossimo impegno di campionato: "Wesley può rientrare", il titolo in taglio alto e in prima pagina de Il Messaggero.

Nel corso dell'avvicinamento all'impegno contro l'Inter - fallito per 5-2 a San Siro - l'esterno brasiliano e tassello imprescindibile per il Gasp si è allenato a parte insieme a Dovbyk, Dybala e Koné in quel di Trigoria, senza recuperare in tempo. Ma adesso, a due giorni dal match interno contro il Pisa di Hiljemark, si odora il rientro di un uomo che ha anche gol nelle gambe.