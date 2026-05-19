Roma, Wesley festeggia la chiamata di Ancelotti per i Mondiali: "Il mio sogno da bambino"
La stagione positiva vissuta con la maglia della Roma regala a Wesley una soddisfazione enorme anche sul piano internazionale. L'esterno giallorosso, infatti, è stato inserito da Carlo Ancelotti nella lista dei convocati del Brasile per il prossimo Mondiale, conquistando così la prima partecipazione della sua carriera alla competizione più prestigiosa.
Una scelta significativa da parte del nuovo commissario tecnico della Seleção, che ha deciso di puntare sull’esterno romanista dopo l’annata convincente disputata nella Capitale. Wesley si è ritagliato uno spazio importante nel corso della stagione, attirando l’attenzione dello staff verdeoro fino alla chiamata ufficiale.
Grande emozione da parte del calciatore, che ha affidato ai social tutta la propria felicità per il traguardo raggiunto: “Consapevole della responsabilità che porto nel rappresentare il mio Paese. Un sogno da bambino è appena diventato realtà. Ti amo mio Brasile”.