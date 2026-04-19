La sconfitta del Napoli avvicina l'Inter allo scudetto, Gazzetta dello Sport: "Ci siamo"
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"Inter, ci siamo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla formazione di Cristian Chivu che è davvero ad un passo dalla conquista dello scudetto. Il Napoli ieri infatti è stato sconfitto per 2-0 in casa della Lazio e adesso il divario fra le due formazioni è di 12 punti quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.
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