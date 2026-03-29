La Triestina trionfa, 5 gol alla Virtus. Il Piccolo in apertura: "Risveglio tradivo"

E' una giornata da ricordare quella di ieri per Trieste in senso calcistico, vista la vittoria casalinga per 5-0 ottenuta dalla formazione cittadina nonostante il campionato estremamente difficoltoso. Ecco il titolo proposto stamani da Il Piccolo: "Risveglio tradivo: la Triestina trionfa, 5 gol alla Virtus".

Marino a fine partita: "Stiamo cercando di onorare l'impegno perché sentiamo di dover dare ancora tanto alla maglia e alla città. Volevamo confermare una superiorità nei confronti della Virtus che sarebbe certificata senza la penalizzazione, ma abbiamo fatto bene anche contro squadre che occupano i primi posti della classifica".