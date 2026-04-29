Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 29 aprile

Tanto spazio dedicato al calcio nelle prime pagine lanciate oggi in edicola dai principali giornali sportivi italiani e stranieri. Il focus è soprattutto sul mercato, con l'Inter che sogna il colpo Nico Paz per aumentare la fantasia della squadra della prossima stagione sulla trequarti: il fantasista spagnolo è destinato a salutare il Como per tornare al Real Madrid, ma il suo futuro resta incerto e i nerazzurri sono pronti ad inserirsi. E intanto Federico Dimarco si avvicina al rinnovo di contratto.

Il Milan vuole invece rinforzare l'attacco portando in rossonero Joshua Zirkzee e Alexander Sorloth, mentre a fare le valigie potrebbero essere Rafael Leao (corteggiato dal Manchester United), ma anche Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. La priorità della Juve è invece trovare un nuovo portiere: l'obiettivo in cima alla lista dei desideri resta Alisson.

Applausi anche per PSG e Bayern Monaco, ieri protagonisti della pazza semifinale d'andata di Champions League finita 5-4 per i francesi, e per l'inchiesta arbitrale che coinvolge l'ex designatore Gianluca Rocchi: secondo la Procura di Milano anche l'incontro di San Siro riguardava solo i fischietti.