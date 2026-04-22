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Milan-Juventus: settimana chiave anche sul mercato. La Stampa: "Sfida Lewandowski"

Milan-Juventus: settimana chiave anche sul mercato. La Stampa: "Sfida Lewandowski"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 07:28Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Sfida Lewandowski" scrive La Stampa in edicola quest'oggi. Milan-Juventus, non solo la partitissima nel weekend di Serie A: settimana chiave anche sul mercato. Zahavi, agente del bomber polacco, atteso a San Siro incontrerà Tare e Comolli, sedotti dal parametro zero del Barcellona. Il club blaugrana propone
un rinnovo al ribasso, Usa e Arabia ci provano a suon di milioni.

Ma Lewa non è l'unico obiettivo in comune tra Milan e Juventus. Nel mirino dei due club ci sarebbe anche il difensore Kim Min-jae del Bayern Monaco ed ex Napoli, il parametro zero Leon Goretzka e l'ex centravanti dell'Atalanta Mateo Retegui.

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