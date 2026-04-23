Miracolo di Motta, Il Tempo: "La Lazio passa ai rigori e va in finale con l'Inter"
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Si parla delle due squadre di Roma oggi in prima pagina su Il Tempo. Non si può che partire dalla Lazio, protagonista ieri sera di un'impresa da ricordare. Il titolo è il seguente: "Il miracolo di Motta: la Lazio passa ai rigori e va in finale con l'Inter". Biancocelesti all'ultimo atto della Coppa Italia, il giovane portiere para 4 rigori consecutivi.
Spazio anche alla sponda giallorossa: "La Roma a caccia di un successo in trasferta lontano tre mesi". la formazione di Gasperini sarà di scena a Bologna: obiettivo 3 punti per tenere accese le speranze Champions.
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