Napoli, 0-0 a Como. Corriere del Mezzogiorno: "Un punto che profuma di Champions"
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Finisce in parità la sfida del "Sinigaglia". A Como il Napoli compie un piccolo passo verso la qualificazione aritmetica in Champions League pareggiando 0-0 contro la squadra allenata da Cesc Fabregas. Questo il ittiolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "A Como un punto che profuma di Champions".
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