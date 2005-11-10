Ufficiale
Como, nuova esperienza in prestito per Chinetti: va al Mantova in Serie B
TUTTOmercatoWEB
Il Como ha ufficializzato la cessione in prestito di Federico Chinetti al Mantova fino al termine della stagione. Dopo l'esperienza al Trento, il giovane esterno proseguirà il proprio percorso di crescita in Serie B.
Nuova tappa nel percorso di crescita di Federico Chinetti. Il Como ha annunciato il trasferimento in prestito del classe 2005 al Mantova, dove avrà l'opportunità di accumulare ulteriore esperienza nel campionato di Serie B.
Federico Chinetti in prestito al Mantova
Como 1907 conferma che Federico Chinetti è stato ceduto in prestito al Mantova, in Serie B, fino al termine della stagione, a seguito della conclusione del suo periodo di prestito al Trento.
Questo trasferimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita professionale di Federico, poiché gli offre l'opportunità di continuare ad acquisire esperienza a livello professionistico in un ambiente competitivo.
Tutto il Como 1907 augura a Federico il meglio per la stagione che sta per iniziare.
Altre notizie Serie A
Circati: "Sto bene a Parma, ma se ci saranno offerte le valuterò. Capirò quale sarà la migliore scelta"