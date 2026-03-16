Napoli, mercato da 130 milioni. Il Mattino: "De Laurentiis conferma Conte"

Il futuro di Antonio Conte al Napoli non sembra in discussione. Il Mattino racconta un clima molto diverso rispetto al passato che ha spesso accompagnato il tecnico salentino nelle sue esperienze in panchina: nessun mistero sul domani e nessun mal di pancia. Conte prepara il finale di stagione con serenità e lo dice chiaramente: "Qui sto bene, voglio proseguire con il Napoli". Un segnale forte che conferma la solidità del rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, anche se la decisione finale sul futuro resta nelle mani del patron azzurro.

Il club guarda già alla prossima stagione e prepara un mercato importante. Grazie agli introiti della Champions League, il Napoli può programmare investimenti tra i 130 e i 150 milioni di euro dopo i quasi 200 spesi nell’ultima estate. Le strategie sono condivise tra De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore sportivo Giovanni Manna e lo stesso Conte, con l’obiettivo di restare stabilmente ai vertici del calcio italiano.

Durante la stagione non sono mancati momenti di tensione, in particolare dopo la sconfitta contro il Bologna, quando il tecnico aveva espresso tutta la sua frustrazione con una frase rimasta forte: "Io non accompagno il morto". In quell’occasione fu decisivo l’intervento diretto di De Laurentiis, che garantì al tecnico piena fiducia e carta bianca sul lavoro quotidiano e sulle scelte tecniche.

Intanto si ragiona anche sulla costruzione della rosa. Conte vuole mantenere alcuni punti fermi come Scott McTominay e Rasmus Hojlund, mentre tra i nomi seguiti c’è anche il portiere del Como, Jean Butez. Il futuro di Romelu Lukaku resta da valutare in caso di offerte importanti, mentre il club guarda con attenzione anche ai giovani, come dimostra l’interesse per il difensore Tiago Gabriel. Parallelamente De Laurentiis lavora a progetti strutturali, tra centro sportivo e nuovo stadio, elementi che rafforzano ulteriormente l’idea di un ciclo lungo con Conte alla guida degli azzurri.