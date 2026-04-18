Napoli, oggi la sfida alla Lazio. L'apertura de Il Mattino: "Orgoglio Champions"
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Super sfida per il Napoli. Al "Maradona" la squadra di Antonio Conte ospiterà la Lazio per blindare il secondo posto e staccare il pass per la prossima Champions League. Sfida non facile per gli azzurri che ritroveranno di fronte Pedro. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Orgoglio Champions".
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