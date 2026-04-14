Napoli, prima la Champions. Il Mattino: "Conte ter? Il futuro è tutto da costruire"
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"Conte ter? Il futuro è tutto da costruire" scrive Il Mattino quest'oggi in prima pagina. Spazio al futuro di Antonio Conte e non solo. Il Napoli è secondo a -9 dall'Inter. Scudetto ipotecato per la formazione interista ma la formazione partenopea deve blindare il secondo posto e soprattutto proteggersi dalle squadre che rincorrono un posto in Champions League.
Per il futuro di Antonio Conte ci sarà tempo. Prima c'è da proteggere la qualificazione in Champions League, poi ci sarà il vertice con Aurelio De Laurentiis per capire se ci saranno i presupposti per il terzo anno insieme tra Conte e il Napoli.
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