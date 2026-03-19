Napoli, riecco i campioni. Il Mattino: "McTominay e De Bruyne titolari contro il Cagliari"

Il quotidiano Il Mattino nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio al Napoli, che domani pomeriggio inaugurerà la 31^ giornata di Serie A. Gli azzurri infatti dalle 18.30 sfideranno il Cagliari alla Sardegna Arena, con il chiaro intento di portare a casa la quarta vittoria di fila per scavalcare il Milan e portarsi a -6 dalla capolista Inter, che domenica sarà di scena in casa della Fiorentina. Tra le novità più significative c'è quella del ritorno da titolare di due pedine fondamentali, visto che Conte è pronto a lanciare dal primo minuto McTominay e De Bruyne.

Lo scozzese, dopo il tempo disputato al Maradona contro il Lecce, sarà chiamato nuovamente nell'undici titolare per far coppia con Gilmour in mezzo al campo. Il belga, subentrato sempre nella ripresa contro i pugliesi, giocherà leggermente avanti visto che si muoverà sulla trequarti insieme ad Alisson Santos, dando manforte all'unica punta Hojlund.

Solo panchina invece per Anguissa e Lukaku, pronti a dare una mano a gara in corso. Il rientro di McTominay e De Bruyne dà energia al Napoli, che non schierava i due campioni dal primo minuto dal 25 ottobre, data in cui gli azzurri si imposero 3-1 sull'Inter. Una formazione completata da Meret in porta, con Buongiorno, Olivera e uno tra Juan Jesus e Beukema, su cui Conte ha qualche dubbio. Sulle corsie spazio a Spinazzola e Politano.