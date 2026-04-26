"Ora la Champions", La Repubblica (ed. Roma): "Travolto il Bologna, festa giallorossa"
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La Roma viola il "Dall'Ara". La formazione di Gian Piero Gasperini supera 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano a sale in classifica avvicinandosi alla zona Champions League. Per i capitolini sono andati a segno Malen ed El Aynaoui per tre punti molto importanti. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica: "Travolto il Bologna, festa giallorossa. 'Ora la Champions'".
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