Pari con l'Atalanta e la squadra è con Gasperini, Il Romanista titola: "Tutti per uno"
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Al di là delle assenze la Roma strappa un punto all'Atalanta. La squadra di Gasperini pareggia 1-1 contro i nerazzurri di Raffaele Palladino grazie al gol di Hermoso che ha riequilibrato il vantaggio iniziale di Krstovic. Segnale molto importante dal gruppo che ha dimostrato di stare con l'allenatore. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Romanista: "Tutti per uno".
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