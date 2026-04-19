Passa la Lazio dell'ex Sarri, La Repubblica (ed. Napoli): "Il Napoli affonda al Maradona"
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Sconfitta casalinga per il Napoli che esce di scena definitivamente dalla lotta scudetto. La squadra di Antonio Conte viene battuta 2-0 dalla Lazio al "Maradona" e finisce a -12 dall'Inter capolista quando mancano cinque partite ancora da giocare. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Il Napoli affonda al Maradona contro la Lazio dell'ex Sarri".
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