Rocchi indagato per frode sportiva, La Stampa in prima pagina: "Palla avvelenata"
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"Palla avvelenata". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa. Il quotidiano pone l'accento su quanto sta accadendo attorno al mondo arbitrale. Nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia dell'indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore dei fischietti di Serie A, per frode sportiva.
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