Roma di misura, corsa Champions riaperta. Edicola del Sud: "Il Lecce cade, decide Vaz"
La Roma ritrova i tre punti e aggancia la Juventus in classifica, rilanciando una corsa Champions che resta apertissima. Il successo contro il Lecce arriva al termine di una gara equilibrata e decisa nella ripresa, permettendo ai giallorossi di salire a quota 54 punti, a ridosso della zona quarto posto occupata dal Como. Un risultato che riaccende le ambizioni europee e mantiene vivo il duello nelle posizioni alte, con margini ancora ridotti e scenari in continua evoluzione.
La partita si sviluppa su ritmi contenuti nel primo tempo, con poche occasioni e grande attenzione difensiva da entrambe le parti. La Roma prova a rendersi pericolosa con Pellegrini, mentre il Lecce pensa soprattutto a contenere. Nella ripresa la svolta: decisiva la scelta di inserire Vaz, che trova il gol di testa su cross di Hermoso. Poco dopo lo stesso difensore si rende protagonista anche in chiusura, evitando il possibile pareggio su Pierotti, mentre Svilar difende il vantaggio nel finale.
Per il Lecce arriva invece una sconfitta pesante nella lotta salvezza: i giallorossi restano terzultimi, raggiunti dalla Cremonese, e vedono complicarsi la situazione in classifica. La Roma, al contrario, continua la propria rincorsa con l’obiettivo di restare agganciata al gruppo che vale l’Europa che conta.
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