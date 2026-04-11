Roma, frattura insanabile. Corriere di Roma: "Vittoria e spaccatura, Ranieri contro Gasp"

"Vittoria e spaccatura: Ranieri contro Gasp".Apre così l'edizione romana del Corriere della Sera, evidenziando come la tripletta di Donyell Malen al Pisa non sia bastata a riportare il sereno. Il ritorno al successo, fondamentale per la corsa Champions, è stato infatti oscurato dalle durissime parole di Claudio Ranieri nel pre-partita. Il senior advisor ha sferrato un attacco frontale a Gian Piero Gasperini, dichiarando che il tecnico "ha avallato tutti gli acquisti fatti dal club" e smentendo di fatto le lamentele dell'allenatore sulla composizione della rosa.

La frattura appare ormai insanabile, con Sir Claudio che ha voluto ribadire la linea societaria: la scelta di puntare su Gasperini era legata alla sua capacità di far crescere i giovani, seguendo il modello Atalanta, e non a pretese di mercato istantanee. Mentre l'olandese Malen continua a trascinare la squadra sul campo, il clima dietro le quinte resta pesantissimo. Il futuro della guida tecnica sembra appeso a un filo, con la società che attende la fine del campionato per valutare se proseguire con un allenatore che sembra ormai in rotta di collisione con i vertici dirigenziali.