Leao apre all'addio al Milan: "Penso di aver dato tutto, sono pronto per una nuova sfida"
Rafael Leao, intervenuto ai microfoni di SportTV, ha lasciato intendere la possibilità di una separazione dal Milan al termine della stagione, aprendo di fatto a uno scenario di mercato estivo molto caldo attorno al suo nome.
L’attaccante portoghese ha ripercorso il suo percorso in rossonero, sottolineando il legame costruito con il club ma anche la volontà di affrontare nuove esperienze.
“Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili”. Leão ha poi evidenziato l’importanza della sua avventura a Milano, che considera un capitolo significativo della sua carriera: “Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club”
Infine, l’apertura più netta sul futuro, che lascia pochi dubbi sulle sue intenzioni: “Tutti hanno sogni, sfide e obiettivi. Anche io voglio provare una nuova sfida in un nuovo campionato”.
Rafael Leão diz que o seu tempo no Milan chegou ao fim 🤯— sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026
Por onde passa o futuro do craque português?#sporttvportugal pic.twitter.com/bQ24ejgxEs