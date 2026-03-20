Roma, rimonta inutile. La Repubblica in prima pagina: "Ai quarti va il Bologna"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su La Repubblica, con un focus sull'Europa League. Il titolo proposto dal quotidiano per oggi è questo, nello specifico in taglio alto: "Roma, rimonta inutile: ai quarti va il Bologna". Spettacolare 3-3 al 90': ci vogliono i tempi supplementari, Cambiaghi manda i felsinei alla sfida contro l'Aston Villa.

Italiano nel post partita: "Troppo riduttivo: è un'impresa. Arrivare in questo stadio, con questo clima contro una squadra che era una montagna da scalare, posso dire solo che è un'impresa. Vedere poi che segna un calciatore entrato dalla panchina è sempre un orgoglio. Il gap nelle due partite si è assottigliato: complimenti ai ragazzi. Andiamo avanti in una coppa onorata dal primo giorno, saremo sfavoriti anche ai quarti".