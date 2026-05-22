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Lumezzane, Ghilani resta fino al 2028: annunciato l'acquisto dal Modena
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Alessandro Ghillani è a tutti gli effetti un giocatore del Lumezzane. Il club ha annunciato di aver tesserato a titolo definitivo il giocatore che era arrivato a Lumezzane in prestito dal Modena. Di seguito la nota del club:
"FC Lumezzane è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Alessandro Ghillani che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2028.
Ghillani ha vestito la maglia del Lumezzane nella stagione appena conclusa in prestito dal Modena, totalizzando trentasette presenze alla sua seconda stagione in Serie C con cinque reti all’attivo che hanno sempre portato punti, conquistandosi nel corso del campionato la maglia da titolare sfruttando la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e in più posizioni".
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