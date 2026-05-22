Federico Dimarco è il miglior giocatore della Serie A! De Siervo: "Ha saputo eccellere"

Come da previsioni, è Federico Dimarco il vincitore del premio MVP della Serie A Enilive 2025/2026, assegnato dalla Lega Calcio Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter sul campo dello stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

Il vincitore, si legge nel comunicato stampa diramato dalla Lega, è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (a esclusione della 38ª giornata).

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, ha commentato: “Alla conclusione di un’altra appassionante stagione di Serie A Enilive, con tanti verdetti ancora da scrivere tra qualificazioni alle coppe europee e lotta salvezza, premiamo i calciatori che si sono maggiormente distinti nel corso del campionato. Nel ringraziare tutti i calciatori, gli staff tecnici e i Club per questa annata emozionante, faccio i complimenti agli MVP della stagione, che con il loro talento e le loro giocate, hanno regalato emozioni a tutti i tifosi. In questa squadra eterogenea, composta da ben tre giocatori sotto i 22 anni, a dimostrazione di un campionato capace di lanciare giovani talenti, a spiccare è stato Federico Dimarco, meritatamente Best Overall di questa Serie A. Rappresentante di un ruolo caratterizzato da intensità e corsa, Dimarco ha saputo eccellere per qualità tecniche, con il suo sinistro eccezionale capace di mettere a referto 6 gol e ben 18 assist, record assoluto in una stagione del massimo campionato italiano”.