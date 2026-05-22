Ufficiale Il Pineto saluta Tisci: di comune accordo, non sarà rinnovato il contratto tra le parti

Per un rinnovo, reso noto nella giornata di ieri, ecco un addio: dopo un anno e mezzo, si conclude l'avventura di Ivan Tisci sulla panchina del Pineto, che ha fatto saper che non verrà rinnovato l'accordo con il tecnico alla naturale scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno. La decisione è stata condivisa tra le parti.

Questa, la nota del club:

"Il Pineto Calcio comunica che alla scadenza naturale del contratto, il 30 Giugno p.v., di comune accordo e con immutata stima reciproca, si divideranno le strade con mister Ivan Tisci.

Si conclude così un percorso condiviso, vissuto con professionalità, dedizione e grande sintonia di intenti, che nell’arco di un anno e mezzo ha portato risultati importanti e una crescita evidente.

La Società ringrazia il tecnico e tutto il suo staff per il lavoro svolto ed il significativo contributo dato ai colori biancazzurri, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro".