Sampdoria, il paradosso di Bogliasco. Il Secolo XIX: "Rosa da Serie A, ma è lotta per non retrocedere"

La situazione in casa Sampdoria rasenta l'incredibile, con una squadra costruita per ben altri palcoscenici che si ritrova invece invischiata nei bassifondi della classifica. Come riportato da Il Secolo XIX, i blucerchiati vivono un vero e proprio paradosso: nonostante un mercato di gennaio che ha portato a Bogliasco ben sei calciatori provenienti direttamente dalla massima serie, la formazione doriana occupa attualmente il quindicesimo posto in Serie B con soli 34 punti.

I numeri stagionali certificano la crisi di un gruppo che, sulla carta, dispone di un potenziale tecnico da categoria superiore ma che sul campo fatica a trovare l'alchimia necessaria. Con 14 sconfitte totali e una differenza reti negativa, la Sampdoria è costretta a lottare punto su punto per evitare lo sprofondamento nei play-out, attualmente distanti solo per una manciata di reti rispetto all'Entella. La vittoria nell'ultimo turno con l'Avellino ha ridato ossigeno, ma la strada verso una salvezza tranquilla resta in salita.

Il quotidiano ligure sottolinea come, a questo punto del campionato, non bastino più i nomi e il pedigree dei singoli: serve trovare l'identità di squadra per uscire da una zona pericolosissima che vede coinvolte anche piazze storiche come Bari e Spezia. Il finale di stagione sarà un test di nervi per i blucerchiati, chiamati a dimostrare che il valore della rosa non è solo un dato teorico.