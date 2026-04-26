Scandalo nel mondo del calcio? L'Eco di Bergamo: "Il designatore Rocchi indagato per frode"
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Un nuovo scandalo rischia di travolgere il mondo del calcio. Nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia dell'indagine nei confronti del designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi. L'accusa è pesante: frode sportiva. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Il designatore Rocchi indagato per frode".
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