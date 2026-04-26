"Sceglieva gli arbitri graditi all'Inter", La Repubblica: "Rocchi indagato per frode sportiva"
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Un nuovo scandalo si abbatte sul mondo arbitrale? Potrebbe essere. Nella giornata di ieri è stata resa nota la notizia dell'indagine nei confronti del designatore Gianluca Rocchi. Il capo d'accusa è di quelli pesanti: frode sportiva. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "Rocchi indagato per frode sportiva. 'Sceglieva gli arbitri graditi all'Inter'".
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