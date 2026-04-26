"Scelti quelli graditi all'Inter", la prima pagina de Il Mattino: "Scandalo arbitri"
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La prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino è dedicata al nuovo scandalo, l'ennesimo, che riguarda il mondo del calcio. Il designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi è stato indagato dalla Procura per frode sportiva. Questo il titolo del quotidiano: "Scandalo arbitri: "Scelti quelli graditi all'Inter".
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