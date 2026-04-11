Stasera la sfida a San Siro, Il Gazzettino: "Milan per l'Europa, Udinese per l'onore"
TUTTO mercato WEB
Il Milan torna in campo questa sera dopo la sconfitta di Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri sfiderà a San Siro l'Udinese per cercare di conquistare tre punti che possano confermare i rossoneri all'interno della zona Champions League. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Milan per l'Europa, Udinese per l'onore".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Inter, Calhanoglu spiega il gol alla Roma: "Chi critica Svilar provi a stare in porta. E sul Como..."
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"