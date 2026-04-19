Stasera la sfida alla Juventus, La Repubblica (ed. Bologna): "Il Bologna cerca punti"
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Dopo l'eliminazione dall'Europa League, il Bologna farà visita alla Juventus. La squadra di Vincenzo Italiano affronterà gli uomini di Spalletti per cercare di rientrare in corsa per un posto nelle prossime competizioni internazionali. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Sfida alla Juve, il Bologna cerca punti".
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