Toro, salvezza a un passo. La Repubblica Torino: "E la Juve va a caccia del 4° posto"

"Il Toro travolge il Parma, salvezza a un passo" scrive La Repubblica Torino in prima pagina quest'oggi soffermandosi sulla netta vittoria del Toro per 4-1 nel match salvezza contro il Parma che serve alla formazione guidata da Roberto D'Aversa a portarsi a -1 dai ducali e a ipotecare la salvezza con un +9 sulla Cremonese.

Vittoria per 4-1 grazie alle giocate degli attaccanti. Dopo un primo tempo terminato sull'1-1 con le reti di Simeone e Pellegrino, nella ripresa sono arrivate le reti o meglio le autoreti di Delprato (su diagonale di Adams) e di Keita (dopo la traversa di Simeone) che hanno indirizzato la gara, prima del sigillo finale di Duvan Zapata.

Oggi in campo anche la Juventus. I bianconeri vanno a caccia del 4° posto provando a sfruttare il match tra Como e Roma e dovranno vedersela al Bluenergy Stadium di Udine contro l'Udinese.