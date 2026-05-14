Ufficiale Nicola Boscaro è il nuovo Chief Revenue Officer (CRO) del Venezia

Il Venezia FC è lieto di annunciare la nomina di Nicola Boscaro come nuovo Chief Revenue Officer (CRO) del Club.

Boscaro, che approda al Club lagunare dopo aver ricoperto il ruolo di Sales Director di AC Milan, guiderà la strategia dei ricavi con l’obiettivo di accelerare la crescita delle attività commerciali e delle partnership.

Il manager riporterà direttamente alla nuova Presidente Francesca Bodie e al Consiglio di Amministrazione e, con il supporto del team di Elevate, avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo strategico dei ricavi del Club. Particolare focus sarà dedicato al posizionamento del nuovo stadio come polo di eccellenza, all’avanguardia per eventi sportivi e di intrattenimento in tutta la regione e nel Paese, alla valorizzazione dei diritti media del Club e alla costruzione di partnership strategiche con i principali stakeholder istituzionali e culturali a livello locale, regionale e internazionale.

«Desidero dare il benvenuto a Nicola a nome di tutto il Club», ha dichiarato la Presidente Francesca Bodie. «Nicola è uno dei dirigenti sportivi più esperti che io abbia mai incontrato nel cambiare il modo in cui i club generano ricavi e rafforzano la notorietà del marchio a livello internazionale. Sono certa che le comprovate capacità che lo contraddistinguono nello sviluppo dei ricavi e nella definizione di partnership ad alto valore, unite a una profonda conoscenza della Serie A e del sistema calcio, saranno determinanti per accelerare la crescita commerciale della nostra Società. Insieme a Nicola e al resto del management desideriamo realizzare uno stadio di livello internazionale, che renda il Venezia FC una delle squadre di punta del calcio italiano, e che diventi un riferimento a livello mondiale per la musica e l’intrattenimento dal vivo. Il suo arrivo testimonia l’impegno e la visione della proprietà nel raggiungere standard di livello mondiale».

«Sono profondamente onorato di entrare a far parte del progetto del Venezia FC, sotto la guida e la visione di Francesca Bodie e dell’intero gruppo di azionisti», ha dichiarato Nicola Boscaro. «Ritengo che questo rappresenti oggi uno dei progetti più stimolanti e innovativi del panorama calcistico internazionale. Per me è al tempo stesso un grande onore e una grande responsabilità poterne fare parte, con un significato ancora più speciale per le mie radici venete».

Nel corso della sua carriera, Boscaro ha maturato una significativa esperienza nei settori sponsorship, media, partnership e vendita dei diritti all’interno di realtà internazionali dello sport e dell’entertainment come DAZN ed EuroLeague.