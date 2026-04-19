Umori opposti nella Capitale, Il Messaggero in prima pagina: "Roma fermata, colpo della Lazio":
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Seppur in una stagione che sorride chiaramente più alla Roma che alla Lazio, all'indomani del sabato della 33^ giornata di Serie A nella Capitale si respirano umori opposti. Il Messaggero oggi, domenica 19 aprile, in prima pagina scrive: "Roma fermata, colpo della Lazio. Sarri vince a Napoli (2-0). Gasp 1-1 con l'Atalanta".
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