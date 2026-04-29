Via Leao, dentro Zirkzee e Sorloth. La Gazzetta dello Sport: "Il Milan rifà l'attacco"

"Il Milan rifà l'attacco" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. L'idea del club rossonero sarebbe di portare a Milano sia Joshua Zirkzee che Alexander Sorloth, mentre a fare le valigie potrebbero essere Rafael Leao (corteggiato dal Manchester United), ma anche Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug: "Leao via, cambia tutto. Ecco Zirkzee e Sorloth - titola ancora il quotidiano -. Lo United vuole Rafa. Partono anche Nkunku, Fullkrug e Gimenez. Può restare Pulisic".

Poco sotto, sempre a centro pagina, spazio anche ai temi caldi in casa Inter ("Dimarco fa scattare il rinnovo. Rimane fino al 2028") e Juventus ("Juve, Bernardo Silva solo con il 4° posto. In scadenza con il City").

Nel taglio alto si parla invece della pazza semifinale d'andata di Champions League finita 5-4 il PSG contro il Bayern Monaco ("Champions da marziani. Pazzesco 5-4 a Parigi"), mentre di spalla l'argomenti trattato è anche per l'inchiesta arbitrale che coinvolge l'ex designatore Gianluca Rocchi: "A San Siro Rocchi parlva con un arbitro. L'ipotesi dei pm. Zappi fuori dall'Aia. Federcalcio, frenata sul commissario".