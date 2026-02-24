Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta

Dopo il netto 2-0 dell'andata, l'Atalanta si prepara a vivere una notte europea decisiva. Alla New Balance Arena di Bergamo arriva il Borussia Dortmund per la gara di ritorno dei playoff di Champions League, con in palio l'accesso agli ottavi di finale.

Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund quote

L'arriva alla sfida con il morale ritrovato dopo la brillante vittoria nello scontro diretto contro il Napoli, un successo pesantissimo in chiave qualificazione Champions. La squadra di Palladino ha mostrato carattere rimontando i campioni d'Italia in carica, dando un segnale forte dopo il ko dell'andata. Resta però un tabù da sfatare: i nerazzurri sono sempre stati eliminati nelle ultime quattro sfide europee a eliminazione diretta dopo aver perso la gara d'andata, un precedente che aggiunge ulteriore pressione alla notte di Bergamo.

Dall'altra parte, il Borussia Dortmund si presenta in grande fiducia. I gialloneri hanno dimostrato tutto il loro carattere rimontando dal 2-0 al 2-2 contro il Lipsia, trovando il gol decisivo addirittura al 95esimo. Un segnale di forza mentale che si aggiunge a un dato incoraggiante: il Dortmund è riuscito a superare il turno in 7 delle ultime nove sfide di Champions in cui aveva vinto l'andata, statistica che rafforza le ambizioni tedesche in vista del ritorno. E nelle quote Atalanta-Borussia Dortmund, l'esito MULTIGOAL 1-5 è offerto a:

Atalanta Borussia Dortmund pronostico, i precedenti

L'Atalanta non ha mai vinto nei tre precedenti contro il Dortmund. Prima della gara d'andata di 7 giorni fa, i precedenti ufficiali erano soltanto due, entrambi risalenti ai sedicesimi di finale dell'Europa League 2017/18. A sorridere furono i tedeschi, che eliminarono la Dea grazie al successo maturato al Signal Iduna Park. In Germania finì 3-2 per i gialloneri: decisiva la doppietta di Michy Batshuayi, che ribaltò il risultato dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro firmato dalla doppietta di Josip Ilicic e il gol di André Schürrle. Nel ritorno a Bergamo l'Atalanta non andò oltre l'1-1, con le reti di Rafael Toloi e Marcel Schmelzer, risultato che sancì l'eliminazione degli italiani.

Pronostico marcatore Atalanta-Borussia Dortmund

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund potrebbe esserci. Entrato al 45' contro il Napoli, il numero 10 serbo ha deciso il match con un sorprendente colpo di testa per il definitivo 2-1, dimostrando freddezza e qualità nei momenti chiave. Una giocata che potrebbe garantirgli maggiore spazio nella notte di Champions. Il trequartista, del resto, sembra avere un feeling speciale con la competizione: con due reti in appena 150 minuti è il miglior marcatore stagionale della Dea in Europa, al pari di Scamacca e De Ketelaere, che però hanno accumulato un minutaggio decisamente superiore. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 25 febbraio alle 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

