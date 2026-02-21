Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare

Dopo il recupero contro il Como di mercoledì, il Milan torna in campo per la 26esima giornata e, sempre a San Siro, ospiterà il Parma.

Pronostico Milan-Parma quote

Tre pareggi nelle ultime cinque partite casalinghe hanno consentito ai cugini nerazzurri di allungare in vetta, ma hanno anche messo in evidenza le difficoltà delcontro le cosiddette "piccole". La sfida di domenica si presenta quindi come un vero e proprio test da non sottovalutare, in cui la squadra di Allegri dovrà dimostrare continuità e concentrazione. Il, dal canto suo, arriva a San Siro in un momento positivo: due vittorie consecutive hanno permesso agli emiliani di risalire fino al 12esimo posto e prendere un po' di respiro rispetto alla zona retrocessione. Anche il rendimento esterno degli uomini di Cuesta è incoraggiante: nelle ultime 5 trasferte, una sola sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta, accompagnata da due vittorie e due pareggi, fa ben sperare per la sfida di Milano. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Milan-Parma: GOAL 2.21 info 2.20 info 2.20 info 2.20 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Milan Parma pronostico, i precedenti

I precedenti tra Milan e Parma sono 73, con un: 38 vittorie contro le 17 dei gialloblù, a cui si aggiungono 18 pareggi. Guardando più nel dettaglio i confronti, emerge un dato interessante legato alle reti: nelle ultime sei sfide consecutive entrambe le squadre hanno sempre segnato e tutte le partite hanno fatto registrare l'Over 2,5.

La gara d'andata del Tardini si è chiusa sul 2-2: il Milan era passato inizialmente in vantaggio grazie alle reti di Saelemaekers e Leao, prima della rimonta del Parma firmata da Bernabè e Delprato. L'ultimo precedente a San Siro, nella scorsa stagione, fu un vero e proprio spettacolo da cardiopalma: il Parma andò due volte in vantaggio con Cancelleri e Delprato, ma il Milan riuscì a rimontare segnando prima con Pulisic poi Reijnders e Chukwueze dopo il 90', portando a casa un 3-2 memorabile.

Pronostico marcatore Milan-Parma

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Parma potrebbe esserci. Tornato titolare contro il Como dopo due partite in panchina, il talento portoghese è subito stato decisivo, firmando il gol del pareggio. Il suo feeling con i crociati non è una novità: negli ultimi quattro scontri diretti con il Parma ha siglato due reti e un assist. Allegri spera di poter contare ancora su un Leao in versione "bomber" per mantenere i rossoneri in scia dell'Inter capolista. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Parma: LEAO SEGNA 2.00 info 2.25 info 1.92 info 2.06 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 22 febbraio alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: