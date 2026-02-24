Live TMW Juventus, Kelly: "Sarà difficile ma dobbiamo fare una partita di alto livello"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

15:47 - Lloyd Kelly presenta Juventus-Galatasaray, gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore bianconero in diretta.

Quanto conterà la spinta dei tifosi?

"Quando giochiamo di fronte ai nostri tifosi abbiamo sempre tanta convinzione e fiducia. Poi spetterà a noi giocatori entrerà nella partita di domani, ma sappiamo che sarà un compito arduo, però dobbiamo essere pronti e fare una partita di alto livello".

Quali sono le emozioni che state vivendo ora?

"Penso che al momento capiamo tutti la posizione in cui ci troviamo. Quando giochiamo partite di questo genere sappiamo che è molto difficile, ma questo club è basato sulla famiglia e indipendentemente dalla situazioni cerchiamo di aiutarci sempre".

Ti toglie il sonno sfidare Osimhen?

"Conosciamo il calciatore che abbiamo di fronte e sappiamo che nella scorsa partita ha creato molte occasione, però abbiamo lavorato e provate tante cose. Io spero di fare una partita di alto livello".

In cosa senti di essere cresciuto di più?

"È stato un anno eccezionale e sono fiero e orgoglioso di giocare in club del genere. Quando fai parte di un club del genere hai sempre l'occasione di migliorare. Io cerco sempre di studiare i dettagli per completare il mio gioco. In un club del genere è la mentalità che conta molto. Io sto cercando di essere deciso, determinato e sono il maggior critico di me stesso"