Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta

Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimontaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo il pesante 3-1 subito in Norvegia, l'Inter si prepara ad ospitare il Bodo/Glimt a San Siro per la gara di ritorno dei playoff di Champions League.

Pronostico Inter-Bodo/Glimt quote


Sette vittorie consecutive in Serie A hanno consentito all'Inter di allungare - forse in modo decisivo - in vetta alla classifica. Un ruolino di marcia impeccabile che però non ha trovato continuità in Europa: in Champions League, infatti, i nerazzurri hanno perso 4 delle ultime cinque partite disputate, incassando 9 reti. Numeri che certificano un evidente calo di rendimento internazionale e che impongono una prestazione praticamente perfetta contro il Bodo/Glimt per ribaltare il 3-1 dell'andata.

Dall'altra parte, la formazione di Kjetil Knutsen sogna l'impresa storica: i gialloneri sono a un passo dal diventare la prima squadra norvegese dal 1988 a superare un turno ad eliminazione diretta in una competizione europea. Il successo dell'andata ha rafforzato la consapevolezza, col Bodo che proverà a replicare l'ultima grande notte europea in trasferta, quando espugnò Madrid battendo l'Atletico per 1-2, dimostrando di poter competere anche lontano dalla Norvegia contro avversari di alto livello. E nelle quote Inter-Bodo/Glimt, l'esito 1 + OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Inter-Bodo/Glimt: 1 + OVER 2,5
netwin1.46info
betflag1.47info
eurobet1.42info
snai1.45info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.025 euro, con 25€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Inter Bodo/Glimt pronostico, i precedenti


Prima della gara d'andata di sette giorni fa, i precedenti tra Bodo/Glimt e Inter erano soltanto due e risalgono alla stagione 1978/79 di Coppa dei Campioni: in quell'occasione i nerazzurri si imposero nettamente, vincendo 5-0 in Italia e 2-1 nel ritorno in Norvegia. Un doppio confronto che sorrise alla squadra milanese, chiamata ora a ribaltare il risultato per confermare la tradizione favorevole.

Pronostico marcatore Inter-Bodo/Glimt


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Bodo/Glimt potrebbe esserci Federico Dimarco, sempre più uomo chiave nello scacchiere nerazzurro. L'esterno mancino è entrato nel ristretto Olimpo dei giocatori capaci di fornire almeno un assist per cinque partite consecutive e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. L'ultimo passaggio decisivo, servito contro il Lecce, è valso il 15° assist stagionale in appena 24 presenze: numeri che, sommati ai 5 gol realizzati, portano il suo contributo complessivo a quota 20 tra reti e assist. Un rendimento straordinario su cui Cristian Chivu punta con decisione per alimentare la rimonta dell'Inter e mettere in difficoltà la retroguardia del Bodo/Glimt. E nelle scommesse Inter-Bodo/Glimt, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Bodo/Glimt: DIMARCO SEGNA
netbet4.50info
starcasino4.10info
vincitu4.65info
bet3653.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Inter-Bodo/Glimt in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Bodo/Glimt è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 24 febbraio alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze,... Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
Fiorentina-Pisa 1-0: il tabellino della gara Fiorentina-Pisa 1-0: il tabellino della gara
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Altre notizie Pronostici
Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Quote risultato esatto Atalanta Napoli Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta