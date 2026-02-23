Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta

Dopo il pesante 3-1 subito in Norvegia, l'Inter si prepara ad ospitare il Bodo/Glimt a San Siro per la gara di ritorno dei playoff di Champions League.

Pronostico Inter-Bodo/Glimt quote

Sette vittorie consecutive in Serie A hanno consentito all'di allungare - forse in modo decisivo - in vetta alla classifica. Un ruolino di marcia impeccabile che però non ha trovato continuità in Europa: in Champions League, infatti, i nerazzurri hanno perso 4 delle ultime cinque partite disputate, incassando 9 reti. Numeri che certificano un evidente calo di rendimento internazionale e che impongono una prestazione praticamente perfetta contro ilper ribaltare il 3-1 dell'andata.

Dall'altra parte, la formazione di Kjetil Knutsen sogna l'impresa storica: i gialloneri sono a un passo dal diventare la prima squadra norvegese dal 1988 a superare un turno ad eliminazione diretta in una competizione europea. Il successo dell'andata ha rafforzato la consapevolezza, col Bodo che proverà a replicare l'ultima grande notte europea in trasferta, quando espugnò Madrid battendo l'Atletico per 1-2, dimostrando di poter competere anche lontano dalla Norvegia contro avversari di alto livello. E nelle quote Inter-Bodo/Glimt, l'esito 1 + OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Inter-Bodo/Glimt: 1 + OVER 2,5 1.46 info 1.47 info 1.42 info 1.45 info

Inter Bodo/Glimt pronostico, i precedenti

Prima della gara d'andata di sette giorni fa, i precedenti tra Bodo/Glimt e Inter erano soltanto due e risalgono alla stagione 1978/79 di Coppa dei Campioni: in quell'occasione i nerazzurri si imposero nettamente, vincendo 5-0 in Italia e 2-1 nel ritorno in Norvegia. Un doppio confronto che sorrise alla squadra milanese, chiamata ora a ribaltare il risultato per confermare la tradizione favorevole.

Pronostico marcatore Inter-Bodo/Glimt

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Bodo/Glimt potrebbe esserci, sempre più uomo chiave nello scacchiere nerazzurro. L'esterno mancino è entrato nel ristretto Olimpo dei giocatori capaci di fornire almeno un assist per cinque partite consecutive e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. L'ultimo passaggio decisivo, servito contro il Lecce, è valso il 15° assist stagionale in appena 24 presenze: numeri che, sommati ai 5 gol realizzati, portano il suo contributo complessivo a quota 20 tra reti e assist. Un rendimento straordinario su cui Cristian Chivu punta con decisione per alimentare la rimonta dell'Inter e mettere in difficoltà la retroguardia del Bodo/Glimt. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Bodo/Glimt: DIMARCO SEGNA 4.50 info 4.10 info 4.65 info 3.40 info

Dove vedere Inter-Bodo/Glimt in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 24 febbraio alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

