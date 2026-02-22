Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara

Dopo il successo europeo che sembra aver segnato una svolta per i rossoblù, il Bologna ospita l'Udinese nel monday night che chiuderà la 26esima giornata di campionato.

Pronostico Bologna-Udinese quote

Ilarriva alla sfida con il morale ritrovato: il successo nell'ultimo turno contro il Torino ha interrotto una preoccupante serie di 5 sconfitte consecutive in campionato. L'obiettivo dei rossoblù ora è confermare il momento positivo anche davanti al proprio pubblico, dove una vittoria in campionato manca addirittura da inizio novembre, nella sfida contro il Napoli.

Situazione opposta per l'Udinese, reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sassuolo. I bianconeri hanno perso 3 delle ultime cinque gare giocate in trasferta, confermando un rendimento altalenante che dura dall’inizio della stagione. Un'ulteriore sconfitta rappresenterebbe per la squadra di Runjaic la peggior striscia negativa stagionale. E nelle quote Bologna-Udinese, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Bologna-Udinese: 1 1.85 info 1.89 info 1.87 info 1.85 info

Bologna Udinese pronostico, i precedenti

I precedenti tra Bologna e Udinese sono 96, con uno storico piuttosto equilibrato: 36 vittorie per i rossoblù, 32 per i friulani e 28 pareggi. Negli ultimi 12 scontri diretti l'Udinese ha festeggiato una sola volta, nel 2023 in casa, dominando 3-0 grazie ai gol di Pereyra, Payero e Lucca. La squadra di Vincenzo Italiano, invece, ha vinto l'ultimo confronto, la gara d'andata in Friuli, con un netto 3-0 firmato da Bernardeschi e dalla doppietta di Pobega.

Pronostico marcatore Bologna-Udinese

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Bologna e Udinese spicca. L'attaccante argentino arriva all'appuntamento in grande fiducia, forte di tre reti nelle ultime tre partite, e rappresenta un punto fermo nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Dieci gol in stagione raccontano solo in parte il suo peso specifico, perché il suo contributo va ben oltre i numeri.

Il recente rinnovo, ufficializzato una settimana fa, è la naturale conseguenza di una crescita costante: dopo qualche difficoltà iniziale sotto porta, con Italiano è arrivato il definitivo salto di qualità. Le 21 reti e gli 11 assist in 87 presenze complessive in rossoblù descrivono oggi un attaccante completo, capace di legare il gioco e di incidere nei momenti chiave. E nelle scommesse Bologna-Udinese, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Bologna-Udinese: CASTRO SEGNA 2.60 info 2.70 info 2.58 info 2.79 info

Dove vedere Bologna-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 23 febbraio alle 20:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

