Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta

Dopo la pesante sconfitta in Norvegia, l'Inter è chiamata a reagire immediatamente in campionato. Nella 26esima giornata i nerazzurri faranno visita al Lecce, con l'obiettivo di riprendere la marcia e continuare a dettare legge in Serie A.

Pronostico Lecce-Inter quote

Ilarriva alla sfida con rinnovata fiducia: le due vittorie consecutive hanno permesso ai salentini di uscire dalla zona retrocessione e portarsi a +3 sulla Fiorentina terzultima. Restano però alcune criticità, soprattutto al Via del Mare, dove il rendimento offensivo è tra i peggiori del campionato: appena 9 gol segnati (secondo peggior attacco) con 16 reti subite davanti al proprio pubblico. Di tutt'altro tenore il momento dell'. La squadra di Chivu ha infilato otto vittorie consecutive nelle ultime otto trasferte di Serie A e nelle cinque più recenti non ha nemmeno incassato un gol, segnandone 11. Un ritmo impressionante che ha permesso ai nerazzurri di allungare a +7 sul Milan secondo in classifica. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Lecce-Inter: OVER 2,5 1.95 info 2.00 info 2.00 info 2.10 info

Lecce Inter pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente all'Inter: su 43 confronti totali con il Lecce, i nerazzurri hanno conquistato 32 vittorie, contro le 4 dei salentini e 7 pareggi. Impressionante anche la striscia aperta:, che nelle ultime sei sfide non ha nemmeno subito gol. L'ultima gioia giallorossa risale alla stagione 2011/2012, quando al Via del Mare si impose 1-0 grazie alla rete di Giacomazzi. Nonostante il dominio nerazzurro, la gara d'andata a San Siro è stata più equilibrata del previsto: 'solo' 1-0 per l'Inter, con il gol decisivo di Pio Esposito a dieci minuti dal termine.

Pronostico marcatore Lecce-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Lecce e Inter potrebbe esserci. Rimasto a riposo per oltre un'ora nella trasferta di Bodø, il centravanti francese è pronto a riprendersi una maglia da titolare nella delicata gara di sabato. Gli ultimi due gol in nerazzurro sono arrivati lontano da San Siro, contro Parma e Sassuolo, con Chivu che spera quindi di ritrovare la miglior versione di Thuram proprio ora, anche alla luce dell'infortunio di Lautaro Martinez. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lecce-Inter: THURAM SEGNA 2.30 info 2.27 info 2.40 info 2.45 info

Dove vedere Lecce-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 21 febbraio alle 18:00 allo Stadio Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

