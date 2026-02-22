Quote risultato esatto Atalanta Napoli

L'Atalanta sfida il Napoli con l'obiettivo di riaprire il discorso Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Napoli.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Napoli: 1-1 6.00 info 5.40 info 5.50 info 5.90 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori.

Quote risultato esatto Atalanta-Napoli, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per. Una scelta che trova diverse motivazioni nei numeri e nel momento delle due squadre.

L'Atalanta è reduce da quattro vittorie consecutive in casa in campionato, con nove gol segnati e appena uno subito. Numeri che certificano solidità e continuità davanti al proprio pubblico. Il Napoli, invece, continua a convivere con diversi infortuni e qualche difficoltà di rendimento: fattori che potrebbero incidere in una trasferta così delicata e rendere credibile un successo di misura della Dea.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Napoli: 2-1 9.40 info 10.50 info 9.60 info 9.80 info

Quote risultato esatto Atalanta-Napoli, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una partita equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero spuntarla.

Atalanta-Napoli quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.38 info 2.22 info 2.40 info 2.25 info

