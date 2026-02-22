Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Atalanta Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

L'Atalanta sfida il Napoli con l'obiettivo di riaprire il discorso Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Napoli.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Napoli: 1-1
admiralbet6.00info
williamhill5.40info
betflag5.50info
vincitu5.90info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Quote risultato esatto Atalanta-Napoli, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Napoli più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 2-1. Una scelta che trova diverse motivazioni nei numeri e nel momento delle due squadre.

L'Atalanta è reduce da quattro vittorie consecutive in casa in campionato, con nove gol segnati e appena uno subito. Numeri che certificano solidità e continuità davanti al proprio pubblico. Il Napoli, invece, continua a convivere con diversi infortuni e qualche difficoltà di rendimento: fattori che potrebbero incidere in una trasferta così delicata e rendere credibile un successo di misura della Dea.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Napoli: 2-1
starcasino9.40info
netbet10.50info
bet3659.60info
eurobet9.80info
Quote risultato esatto Atalanta-Napoli, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Napoli è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una partita equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero spuntarla.

Atalanta-Napoli quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
domusbet2.38info
marathonbet2.22info
bwin2.40info
leovegas2.25info
