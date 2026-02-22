Quote risultato esatto Atalanta Napoli
L'Atalanta sfida il Napoli con l'obiettivo di riaprire il discorso Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Napoli.
Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Napoli: 1-1
|6.00
|5.40
|5.50
|5.90
Quote risultato esatto Atalanta-Napoli, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Napoli più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 2-1. Una scelta che trova diverse motivazioni nei numeri e nel momento delle due squadre.
L'Atalanta è reduce da quattro vittorie consecutive in casa in campionato, con nove gol segnati e appena uno subito. Numeri che certificano solidità e continuità davanti al proprio pubblico. Il Napoli, invece, continua a convivere con diversi infortuni e qualche difficoltà di rendimento: fattori che potrebbero incidere in una trasferta così delicata e rendere credibile un successo di misura della Dea.
Pronostico risultato esatto Atalanta-Napoli: 2-1
|9.40
|10.50
|9.60
|9.80
Quote risultato esatto Atalanta-Napoli, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Napoli è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una partita equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero spuntarla.
Atalanta-Napoli quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
|2.38
|2.22
|2.40
|2.25
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Altre notizie Pronostici