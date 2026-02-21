Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions

La rincorsa dell'Atalanta verso un posto in Champions League passa inevitabilmente dalla sfida di domenica. Nella 26esima giornata andrà infatti in scena il confronto ad alta tensione contro il Napoli, crocevia fondamentale per le ambizioni europee di entrambe.

Pronostico Atalanta-Napoli quote

L'arriva alla sfida nel suo momento migliore: otto risultati utili consecutivi in campionato, con sei vittorie e due pareggi, hanno rilanciato con forza la corsa al quarto posto. La squadra di Palladino è salita a quota 42 punti, al pari del Como sesto, e in casa ha cambiato marcia: quattro successi di fila, nove gol segnati e appena uno subito. Il, dal canto suo, continua a non mollare nonostante le difficoltà. La formazione di Conte resta saldamente al terzo posto, anche se il rendimento lontano dal Maradona lascia qualche perplessità: cinque sconfitte in 13 trasferte di campionato, con 17 reti all'attivo e 14 al passivo, numeri decisamente meno brillanti rispetto a quelli fatti registrare in casa. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Atalanta-Napoli: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.03 1.03 info 1.04 1.04 info 1.03 8.00 info 1.03 1.03 info

Atalanta Napoli pronostico, i precedenti

Sono ben 125 i precedenti tra Atalanta e Napoli:, avanti con 55 vittorie contro le 35 della Dea, mentre 35 sono i pareggi. L'ultimo confronto, la gara d'andata, ha visto imporsi il Napoli per 3-1 grazie alla rete di Noa Lang e alla doppietta di David Neres; per i bergamaschi a segno Gianluca Scamacca.

Anche considerando le sole sfide disputate a Bergamo, il trend recente resta favorevole ai partenopei, che vincono in casa dell'Atalanta da quattro stagioni consecutive. L'ultimo successo nerazzurro risale alla stagione 2020/21, in una gara spettacolare terminata 4-2 con sei reti nel secondo tempo: a segno Zieliński e un'autorete di Robin Gosens per il Napoli, mentre per la Dea andarono in gol Zapata, lo stesso Gosens, Muriel e Cristian Romero.

Pronostico marcatore Atalanta-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Atalanta e Napoli spicca. La Dea rappresenta infatti la sua vittima preferita: tre gol nelle ultime quattro sfide contro i bergamaschi, tutti realizzati in trasferta. Un dato che non passa inosservato e che alimenta le speranze di Conte, pronto ad affidarsi ancora al "vizio" del centrocampista macedone per indirizzare una gara che può pesare molto nella corsa europea. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Napoli: ELMAS SEGNA 6.00 info 6.00 info 5.00 info 5.50 info

Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 22 febbraio alle 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

