Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera alle 21:00 l'Inter ospita il Bodo/Glimt a San Siro per la gara di ritorno dei playoff di Champions League. Dopo il ko dell'andata, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare il risultato per conquistare l'accesso agli ottavi di finale. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Bodo/Glimt, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Bodo/Glimt.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Bodo/Glimt: 2-0
admiralbet9.00info
starcasino8.70info
netbet9.00info
williamhill8.40info
Quote risultato esatto Inter-Bodo/Glimt, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Bodo/Glimt più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 3-0. Nonostante il pesante passivo maturato all'andata, i bookmakers continuano infatti a considerare l'Inter favorita per il passaggio del turno. In questo scenario, il 3-0 per la squadra di Cristian Chivu rappresenterebbe l'esito perfetto per ribaltare la sconfitta in Norvegia e centrare la qualificazione agli ottavi di finale senza dover ricorrere ai tempi supplementari. Una previsione che riflette la fiducia nelle qualità offensive dei nerazzurri e nella spinta di San Siro, chiamato a fare la differenza in una notte decisiva.

Pronostico risultato esatto Inter-Bodo/Glimt: 3-0
eurobet9.00info
snai9.00info
betflag9.00info
netwin9.50info
Quote risultato esatto Inter-Bodo/Glimt, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Bodo/Glimt è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le scelte degli scommettitori sembrano muoversi in un'unica direzione ben precisa: la vittoria dell'Inter. In alcuni scenari, tuttavia, il margine potrebbe non essere sufficiente per ribaltare completamente il risultato dell'andata, rimandando il discorso qualificazione ai tempi supplementari.

Inter-Bodo/Glimt quote risultato esatto: 3-0/3-1/3-2
bwin3.90info
lottomatica3.85info
vincitu3.97info
leovegas3.80info
