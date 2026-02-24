Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt

Questa sera alle 21:00 l'Inter ospita il Bodo/Glimt a San Siro per la gara di ritorno dei playoff di Champions League. Dopo il ko dell'andata, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare il risultato per conquistare l'accesso agli ottavi di finale. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Bodo/Glimt, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Bodo/Glimt.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Bodo/Glimt: 2-0 9.00 info 8.70 info 9.00 info 8.40 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori.

Quote risultato esatto Inter-Bodo/Glimt, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per. Nonostante il pesante passivo maturato all'andata, i bookmakers continuano infatti a considerare l'Inter favorita per il passaggio del turno. In questo scenario, il 3-0 per la squadra di Cristian Chivu rappresenterebbe l'esito perfetto per ribaltare la sconfitta in Norvegia e centrare la qualificazione agli ottavi di finale senza dover ricorrere ai tempi supplementari. Una previsione che riflette la fiducia nelle qualità offensive dei nerazzurri e nella spinta di San Siro, chiamato a fare la differenza in una notte decisiva.

Pronostico risultato esatto Inter-Bodo/Glimt: 3-0 9.00 info 9.00 info 9.00 info 9.50 info

Quote risultato esatto Inter-Bodo/Glimt, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le scelte degli scommettitori sembrano muoversi in un'unica direzione ben precisa: la vittoria dell'Inter. In alcuni scenari, tuttavia, il margine potrebbe non essere sufficiente per ribaltare completamente il risultato dell'andata, rimandando il discorso qualificazione ai tempi supplementari.

Inter-Bodo/Glimt quote risultato esatto: 3-0/3-1/3-2 3.90 info 3.85 info 3.97 info 3.80 info

