Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio

La sfida tra Roma e Genoa chiude la 17esima giornata di Serie A e mette in palio punti pesanti per entrambe. I giallorossi sono chiamati a vincere per non perdere contatto con le prime posizioni, mentre dall'altra parte c'è un ritorno carico di significato: Daniele De Rossi torna all'Olimpico con l'obiettivo di strappare punti preziosi in chiave salvezza.

Pronostico Roma-Genoa quote

Ladi Gasperini arriva alla sfida dopo aver perso la vetta della classifica a causa di tre sconfitte nelle ultime quattro giornate: con 30 punti conquistati in 16 partite, le ambizioni scudetto restano intatte, ma i giallorossi non possono più permettersi passi falsi, soprattutto all'Olimpico. Nonostante la miglior difesa del campionato, i giallorossi hanno infatti già incassato 6 ko, di cui 3 davanti al proprio pubblico. Dall'altra parte il, dopo un avvio incoraggiante con quattro risultati utili consecutivi dall'arrivo di De Rossi in panchina, è incappato in due sconfitte di fila contro Inter e Atalanta. Il Grifone può però guardare con fiducia alla trasferta capitolina: ben 8 dei 14 punti raccolti in campionato sono arrivati lontano da Marassi, dove ha vinto due delle ultime tre gare, completate da un pareggio. E nelle, l'esito under 2,5 è offerto a:

Pronostico Roma-Genoa: UNDER 2,5 1.57 info 1.57 info 1.56 info 1.55 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Roma Genoa pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente alla Roma. Nei 126 confronti complessivi tra giallorossi e Genoa sono infatti 61 le vittorie capitoline, contro le 38 del Grifone e 27 pareggi. Anche lo scontro diretto più recente, disputato nella scorsa stagione, ha confermato questo trend, con la Roma vittoriosa per 3-1 grazie alle reti di Dovbyk ed El Shaarawy, oltre all'autogol di Leali. La storia recente evidenzia quanto l'Olimpico sia un campo particolarmente ostico per il Genoa:, accompagnati da 4 pareggi. L'ultimo acuto del Grifone nella Capitale risale addirittura al 1990, quando si impose di misura per 0-1.

Pronostico marcatore Roma-Genoa

Tra i possibili protagonisti di Roma-Genoa potrebbe esserci. Complice l'assenza di Pellegrini per infortunio, Gasperini sembra orientato a concedere una maglia da titolare al Faraone in campionato per la prima volta da agosto. Ancora a secco di gol in Serie A, con una sola rete messa a segno in Europa League, l'esterno giallorosso avrà un'ulteriore motivazione: il Genoa rappresenta infatti il club che ne ha segnato l'esordio nel massimo campionato. Un incrocio dal forte valore simbolico, che potrebbe trasformarlo in uno degli uomini chiave della sfida dell'Olimpico. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Genoa: EL SHAARAWY 3.95 info 3.75 info 3.45 info 3.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Roma-Genoa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 29 dicembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: