Nel derby delle repubbliche marinare c’è un digiuno lungo 21mila giorni!

Incrocio salvezza (per entrambe) e sfida impossibile (da un lato)!

Perché, dopo 17 giornate Genoa e Pisa stazionano nella parte evidenziata di rosso della classifica 2025-2026. Non solo. I toscani hanno conquistato Genova soltanto in un’occasione: campionato di cadetteria 1967-1968, 33esima giornata, 0-1 con Mascalaito man of the match al minuto 69. I calendari riportavano la data del 21 aprile.

Sabato pomeriggio saranno trascorsi esattamente 21.076 giorni da quell’evento.

Dopo ecco una striscia a tinte rossoblù lunga 9 faccia a faccia (4V – 5X con 13GF e 7GS).

Dagli anni Trenta del Novecento contiamo già 14 derby fra repubbliche marinare con vista sulla Lanterna. La contabilità racconta di 7 vittorie dei liguri, 6 pari, 1 successo toscano, 21 gol marcati dai genoani, 10 fatti dai pisani.

Come arrivano a questo appuntamento le due compagini?

Genoa quart’ultimo con 14 punti (3V – 5X – 9P con 17GF e 27GS), 6 sul proprio terreno (1V – 3X – 5P con 5GF e 12GS). Soltanto la Fiorentina ha fatto meno punti in casa. Pisa penultimo a 11 (1V – 8X – 8P con 12GF e 24GS), 5 lontano da casa (0V – 5X – 3P con 11GF e 17GS). Anche in questa graduatoria c’è soltanto la Fiorentina alle spalle dei toscani che abitano nella città della Torre Pendente.

Delle statistiche di rendimento fino a oggi prodotte colpiscono i dati relativi al passaggio dai primi ai secondi tempi.

Perché i rossoblù scivolano da quota 20 a 14 punti, lasciando per strada l’equivalente di 2 vittorie. In territorio negativo anche i nerazzurri che, invece, passano da 16 a 11, insomma 1 successo e 2 pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

14 incontri disputati

7 vittorie Genoa

6 pareggi

1 vittoria Pisa

21 gol fatti Genoa

10 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Pisa 2-0, 13° giornata 1934/1935

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Pisa 0-0, 22° giornata 2022/2023